Дибров о Карауловой, занявшей его место в шоу «Кто хочет стать миллионером»: «Сидит за эти копейки, возится с простыми людьми»

Дмитрий Дибров раньше вел передачу «Кто хочет стать миллионером». Его место не так давно заняла певица Юлианна Караулова. Ее гостями становятся простые люди. А вот Дибров теперь ведет передачу «А это нормально?» с Ольгой Бузовой. Он признался, что не сразу согласился на работу в проекте, но не пожалел о своем решении. В инетервью телеведущий раскрыл секреты шоу «Кто хочет стать миллионером?». Он признался, что первое время ему в ухо подсказывали ответы, но потом Дмитрий сам попросил этого не делать. Также он считает, что успех проекта зависит от суммы выигрыша.

«Миллион рублей — это и долги не успеешь отдать. Поэтому стали приглашать звезд. Те хоть звездностью своей привлекут зрителей. И в конце-концов стали ходить одни и те же, интеллектуальные люди: интеллектуал Хазанов, Инин, Саша Друзь с Розенбаумом. Им просто интересно посидеть, у него азарт побывать внутри этой гениальной английской машины. Ему безразлично на какие вопросы отвечать, он на все знает ответ. Сейчас бедная Юлианна Караулова сидит — это интеллектуал. Она у меня три миллиона выиграла. Она хорошо воспитанный, умный человек. И вот она сидит за эти копейки, возится с простыми людьми. Давайте сделаем миллион долларов. Сразу будет интересно, если будет такой выигрышный фонд», — поделился он в YouTube-канале Надежды Стрелец.

Дибров отметил, что помогал людям и однажды нарвался на мошенников. По его словам, Караулова тоже помогает людям на шоу. Телеведущий пояснил, что найти гостей, которые готовы прийти, очень сложно. По его словам, многие понимают, что не дойдут до 15 вопроса.