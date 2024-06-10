Дибров заступился за Бузову перед своими друзьями-интеллектуалами: «Дура-дурой, а вас-то она перехитрила»

Дмитрий Дибров давно стал большой фигурой на телевидении. Он вел самые разные передачи. После ухода из шоу «Кто хочет стать миллионером» Дибров неожиданно перешел на канал ТНТ. Он стал вести новый проект «А это нормально?» с Ольгой Бузовой. Ведущие смогли подружиться. Теперь Дмитрий появляется на мероприятиях, которые организовывает знаменитая блондинка. В интервью Надежде Стрелец он признался, что не сразу согласился занять пост ведущего. По его словам, в это время его позвали в другой проект. Однако Дибров решил, что должен выйти из зоны комфорта.

«Для кого-то Бузова — идол, предмет для подражания. Я видел этих девочек. Они же приходят к нам на съемки толпой. Они цветы ей приносят. Это не дуры, это — студентки. И не то, чтобы им нечего было делать. Они ждут ее. Для них она символ преодоления обстоятельств их пока еще скудненькой жизни», — отметил он.

«Надо мной сегодня уже смеются мои друзья-интеллектуалы, которые знали меня все годы. Но каковы главные аргументы против — она дура. Знаете что? 25 миллионов ее поклонников в этой запрещенной сети сегодня, 25 миллионов, которые могут отписаться в любую секунду, говорят мне вот о чем: дура-дурой, а вас-то она перехитрила.

Вы скажите: "25 млн — великое дело". Может вы завтра сходите к начальнику отдела сбыта на вашем предприятии и спросите, что такое 25 миллионов лояльных клиентов? Кто из нас дурак, она или вы? Что в ней находят 25 миллионов? Я стою рядом и слушаю. Она меня учит этому запрещеннограмму», — пояснил телеведущий в YouTube-канале Надежды Стрелец.