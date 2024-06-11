Хоккеист Макаров объявил о воссоединении с Кудрявцевой: «Мы вместе»

Лера Кудрявцева давно стала известной персоной. Она работает на телевидении и может похвастаться успешной карьерой. А вот в личной жизни недавно у нее произошли изменения. Она призналась в начале года, что разъехалась с мужем Игорем Макаровым. Телеведущая пожаловалась, что у него начались проблемы с алкоголем. Но так как у блондинки есть дочка Мария, которой всего пять лет, она решила дать шанс супругу. Он проходил лечение и ездил в санаторий. А недавно стало известно, что они снова живут вместе.

Примечательно, что Лера пока ничего не говорит о воссоединении с мужем. А вот Макаров впервые прервал молчание.

«Мы не ругались. У меня все хорошо. Мы вместе», — сказал он, пишет KP.RU.

Недавно супруги отпраздновали годовщину свадьбу. Пара вместе уже 11 лет. Телеведущая даже пригласила возлюбленного в свое шоу «Секрет на миллион». Они впервые в студии были вместе с маленькой дочкой.