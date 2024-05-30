Кудрявцева показала архивное фото с Заворотнюк: «Лети на небо, девочка»

Конец мая был омрачен печальной новостью о смерти Анастасии Заворотнюк. Она пять лет лечилась от рака мозга. Оказалось, что последние дни жизни актриса провела в хосписе. Она мучалась от головных болей и не могла двигаться. Ранее ее тело частично парализовало. О том, в каком состоянии находилась Заворотнюк знали только родные. Они старались оградить артистку от лишнего внимания.
Друзья и коллеги выражают соболезнования семье звезды. Лера Кудрявцева хорошо ее знала. Она выложила архивное фото, на котором Анастасия позирует с ней с минимальным количеством макияжа.
Лера Кудрявцева и Анастасия Заворотнюк. Фото: соцсети Леры Кудрявцева
«Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная. Запомню тебя такой. Соболезнования родным и близким», — написала телеведущая.
Добавим, что пока родные не выбрали место и дату прощания с Заворотнюк. Мама актрисы Валентина Борисовна рыдает из-за горя. Не может сдержать слезы и дочка звезды Анна.
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