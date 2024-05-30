Кудрявцева показала архивное фото с Заворотнюк: «Лети на небо, девочка»

Конец мая был омрачен печальной новостью о смерти Анастасии Заворотнюк. Она пять лет лечилась от рака мозга. Оказалось, что последние дни жизни актриса провела в хосписе. Она мучалась от головных болей и не могла двигаться. Ранее ее тело частично парализовало. О том, в каком состоянии находилась Заворотнюк знали только родные. Они старались оградить артистку от лишнего внимания.

Друзья и коллеги выражают соболезнования семье звезды. Лера Кудрявцева хорошо ее знала. Она выложила архивное фото, на котором Анастасия позирует с ней с минимальным количеством макияжа.