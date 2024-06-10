Через какие процедуры пришлось пройти Решетовой, чтобы стать похожей на Алсу

О том, что Анастасия Решетова и Алсу очень похожи, заговорили не сегодня и даже не вчера. В какой-то момент экс-возлюбленная Тимати стала очень сильно напоминать певицу. И все это на фоне сплетен о том, что якобы муж артистки неожиданно влюбился в блогершу. Стоит отметить, что дамочки эти разговоры подогревали легкой перепалкой в соцсетях, подтрунивая друг над другом в своих постах.

Ну а теперь, когда Алсу подала на развод с мужем, о подражательстве Анастасии Решетовой ей заговорили с новой силой.

Teleprogramma.pro решила действовать компетентно и обратилась за комментарием к пластическому хирургу Владимиру Плахотину , дабы подтвердить или опровергнуть слухи о том, что Анастасия Решетова пыталась стать копией Алсу.

«Они просто относятся к одному типажу внешности. Но сейчас многие стараются походить именно на этот типаж: маленький носик, высокие скулы, вытянутые кверху бровки, пухлые губки. Такая внешность — сегодня тренд. И не только в России, но и за рубежом», — сказал эксперт.

Так что говорить о том, что Решетова копирует именно Абрамову, явно не стоит. Таких девушек с модной внешностью много.

Вместе с тем Владимир Плахотин заметил, что Анастасия Решетова вложила в свою внешность немалые деньги. В частности, она сделала пластику носа, булхорн (удаление небольшого участка кожи между носом и верхней губой, чтобы сделать улыбку красивее, а губы полнее), выполнила височный лифтинг, пластику нижних век.

Кроме пластических хирургов, Анастасия Решетова привлекла к улучшению своего лица и косметологов.

«Барышня «жестко на ботоксе», у нее проработаны скулы, удалены комки биша, думаю, чуть увеличен подбородок. И, конечно, введены филлеры в губки, но это сейчас у всех, практически не считается за процедуру. В общем была девушка, а сделали из нее эдакую куклу Барби. Если она этим довольна, то это здорово», — прокомментировал Плахотин.