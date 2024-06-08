Саша Черно из «Дома-2» оправдалась за алкогольный загул: «Святую из себя не строю»

Саша Черно является одной из самых известных участниц «Дома-2». Она худела, чтобы выглядеть более женственно. Девушке не везет в личной жизни, так как одна ее свадьба так и не состоялась. А не так давно с ней расстался мужчина, от которого она ждала ребенка. Черно передумала рожать и ничего не сказала экс-возлюбленному. В последнее время она борется с алкогольной зависимостью. Саша старается уменьшить потребление крепких напитков, но накануне она сорвалась. Звезда поехала в ночной клуб с друзьями, где напилась. Кадры из заведения в Сеть выложил Дмитрий Хулиган. После этого ее стали критиковать.

С ней оторвалась Алена Рапунцель. Но Черно обладает непростым характером. Она не дает себя в обиду, поэтому решила прояснить ситуацию. Звезда телестройки не видит ничего плохо в случившемся. Она заверила, что уже вернулась в норму и вышла на пробежку.

«Святую из себя не строю. Все успеваю — и работать, и проводить время с сыночком, и отдыхать. Столько грязи написали на пустом месте, я в шоке с людской фантазии», — рассказала Черно.

Она добавила, что ей непонятен поступок Хулигана, который снял ее на видео и выложил в Сеть. Но Черно заверила, что не держит на него зла, так как уверена, что он был пьян и все сделал не специально. К слову, она в свою очередь фотографировала Дмитрия в нижнем белье и такие смелые фото публиковала в Сети. Досталось и Рапунцель, которая нецензурно выражалась и танцевала с Хулиганом. Ее поведение поклонники посчтали развратным.