Тигран Салибеков и Вика Лысковец вместе с новорожденным вернулись на «Дом-2»

Тигран Салибеков и Вика Лысковец недолго отсутствовали на телестройки. После их демарша, ухода с Поляны вместе с новорожденным сыном, прошло два-три дня. И вот Тигран Салибеков после паузы в микроблоге начал делиться видео, которое записал на телестройке.
Тигран Салибеков показал, как делает массаж новорожденному сыну Леону.
«Леончика уже помыли и положили на животик. Обязательно надо выкладывать на животик, чтобы кровь переливалась туда-сюда, чтобы застоев не было никаких, пролежней, массажик делать спинке, чтобы шейка сильной становилась. Мы называем эту позу «Молитва», — поучительно говорит за кадром Тигран Салибеков.
В кадре же — его руки, поглаживающие спинку новорожденного Леончика.
Сын Тиграна Салибекова Леон. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
Затем Тигран Салибеков перевел камеру на окно, чтобы все могли увидеть: он находится на Поляне. Тигран Салибеков напомнил, что сейчас идет новый этап конкурса.
А не намек ли все это на то прекрасное обстоятельство, что его недавняя ссора с тещей и демонстративный уход с проекта — не что иное, как попытка привлечь к себе внимание аудитории.
Тигран Салибеков доказал, что находится на проекте. Фото: соцсети Тиграна Салибекова
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