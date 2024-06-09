Тигран Салибеков и Вика Лысковец вместе с новорожденным вернулись на «Дом-2»

Затем Тигран Салибеков перевел камеру на окно, чтобы все могли увидеть: он находится на Поляне. Тигран Салибеков напомнил, что сейчас идет новый этап конкурса.

А не намек ли все это на то прекрасное обстоятельство, что его недавняя ссора с тещей и демонстративный уход с проекта — не что иное, как попытка привлечь к себе внимание аудитории.