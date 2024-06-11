Ольга Бузова потеряла равновесие и вывалилась из машины, приехав на ПМЭФ

Ольга Бузова уже давно стала известной персоной. Вместе с популярностью к ней пришло пристальное внимание со стороны общественности. Недавно она оказалась в центре скандала из-за своего наряда, в котором выступила в Уфе. Ее костюм сочли слишком откровенным.

После этого депутаты даже предложили ввести дресс-код для артистов. Но Ольга принесла извинения и смогла избежать наказания. А накануне она приехала на ПМЭФ. Звезда подъехала на машине. У красной дорожки столпились поклонники и прохожие.

Когда Ольга хотела выйти из автомобиля, то едва не упала. Она буквально вывалилась из машины, потеряв равновесие. Помощники успели ее подхватить. Телеведущая на каблуках и в мини-юбке побежала по ступенькам. Она сделала вид, что ничего не случилось, проявив элегантную неуклюжесть с детской непостредственностью, за которую ее так любят поклонники.