Ольга Бузова выступила на вечеринке ПМЭФ после того, как оскандалилась из-за наряда в Уфе

Ольга Бузова не раз оказывалась в центре скандалов. Но недавно на нее обрушился шквал осуждений из-за наряда, в котором она выступила в Уфе. Певица в День защиты детей предстала на сцене в откровенном боди. Это возмутило не только жителей города, но и депутатов.

А Ксения Собчак посчитала, что Бузова ничем не лучше Насти Ивлеевой, устроившей вечеринку в клубе «Мутабор». Сама Бузова принесла извинения всем, кому не понравится ее образ. При этом она подчеркнула, что у концерта было возрастное ограничение.

Накануне Ольга впервые предстала на публике после скандала. Она появилась на вечеринке Rutube в рамках ПМЭФ, которая прошла ночью на корабле.

«Успокойтесь люди, пусть вас не штормит. То ли еще будет… Это мой гамбит!» – процитировала певица слова из нового трека.

На этот раз телеведущая была в более сдержанном образе. Она выступила в черном асимметричном платье с разрезом и с закрытой линией декольте. Мерцающий наряд дополняли ботфорты. Ничего лишнего она показывать не стала. Ей из зала выкрикивали комплименты и называли королевой. Бузовой было лестно такое внимание.