Бузова ответила на критику Собчак: «Всех всегда учило белое пальто»

Поющая телеведущая Ольга Бузова довольно изящно ответила эратажной журналистке и светской львице Ксении Собчак на критику. Ольга Бузова разместила в микроблоге кадры со свадьбы Собчак с Константином Богомоловым, сопроводив их стихами о белом пальто.

«Всех всегда учило белое пальто. Все всегда так просто было у него. Но в идеальном облике есть маленький прокол — у пальто в заплатках подкладка и подол...» — написала Ольга Бузова.

Свадьба Ксении Собчак, полная провокационных моментов, а также ее работа ведущей «Дома-2» — несомненно два самых компрометирующих сейчас обстоятельства в жизни знаменитости, по поводу которых ей приходится периодически оправдываться.

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Напомним, выпад же Ольги Бузовой в сторону Ксении Собчак связан с недавним разгромным заявлением Собчак по поводу наряда Бузовой на выступление 1 июня в Уфе. Тогда Ольга Бузова позволила себе выйти на сцену в черном боди.