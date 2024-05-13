Беременная дочь Валерия Меладзе Софико сообщила, что у нее будет сын

Валерий Меладзе является многодетным отцом. У него с Альбиной Джанабаевой есть трое детей: Константин, Лука и Агата. А от первого брака у него есть три дочки, с которыми он также поддерживает отношения. Софико недавно поделилась радостной новостью, что скоро станет мамой. Она в начале года перестала скрывать изменения в фигуре. В 2022 году у нее состоялась свадьба с топ-менеджером Саввой Байбаковым. Теперь пара устроила вечеринку baby shower, которая популярна в Европе и Америке.

Так как Софико предпочитает держать в тайне подробности из личной жизни, о ней обычно рассказывает в соцсети сестра Арина. Примечательно, что на вечеринке в честь будущего ребенка, дочь Меладзе сообщила пол малыша. Она выложила кадр, где на сладком десерте написано, что у влюбленных будет сын.