Дмитрий Дибров высказался о «Доме-2»: «Предлагал вести эту программу и за большие деньги»

Дмитрий Дибров многим знаком по шоу «Хочешь стать миллионером». Он также ранее трудился в передаче «Взгляд». Ему удалось стать знаменитым телеведущим. А в этом году Дибров стал вести шоу «А это нормально?» с Ольгой Бузовой. Многих это удивило. Он рассказал в беседе с Надеждой Стрелец, что не сразу принял предложение о работе, но потом захотел выйти из зоны комфорта. О своем решение телеведущий не пожалел. А еще раньше он мог стать ведущим одного из «Домов».

«Про Ольгу. Я же ее не знал. Это очень смешно, но мне Рома Петренко, который тогда возглавлял ТНТ и задумывал "Дом-1", предлагал вести эту программу и за большие деньги. За такие, которые даже и сегодня хороши. Я отказался.

И много лет спустя, вот пожалуйста, я стою с Олей. Надо сказать, что "Дом-2", который ее породил, тоже родом из "Взгляда". Валерка Комиссар это наш администратор "взглядовский". Потом он был в "Окнах"», — поделился Дмитрий в YouTube-канале Надежды Стрелец.