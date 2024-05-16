Дибров — о Бузовой: «Оля важна как доказательство того, что на телевидении не все куплено и продано»
Дмитрий Дибров и Ольга Бузова вместе ведут шоу «Это нормально?». Фото: Global Look Press
Ольга Бузова отпраздновала 20-летие на телевидении, устроив вечеринку для друзей.
Ольга Бузова уже давно стала популярной. При этом она не перестает работать, пробовать что-то новое и создавать уникальные песни. Накануне артистка устроила вечеринку для друзей, так как решила отметить 20-летие своей работы на телевидении.
Она напомнила, что в 2004 году пришла на «Дом-2» совсем другим человеком. По словам телеведущей, она пережила много хейта, но справилась с этим, хоть и плакала. Ее поддержали Анна Седокова, Виктория Боня, Алена Водонаева и другие известные персоны.
Уже несколько месяцев Бузова ведет передачу «Это нормально?» с Дмитрием Дибровым. Он тоже пришел и сказал теплые слова в адрес коллеги.
«Оля важна как доказательство того, что на телевидении не все куплено и продано, что на телевидении можно всего добиться, если твердо знаешь, куда идешь. Нравится ли вам ее путь или нет — это другой разговор», – заявил Дмитрий, пишет «МК».
Он также считает, что папам стоит брать пример с отца Ольги Игоря Бузова, который в детстве уделял ей много времени, а также ставил на стул, чтобы она пела. По мнению телеведущего, когда люди проводят время с детьми, то они делают отличную инвестицию.