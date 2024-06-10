Дибров рассказал, как оказался в доме тещи, которая на шесть лет его моложе: «Приехал забирать Полину в самом шутовском виде»

Дмитрий Дибров признался, что в 30 лет и даже в 40 он не понимал, что женщину нужно поливать как цветок, тогда она будет тянуться к мужчине. Телеведущий отметил, что в свое время нагулялся. За его плечами три брака. А в 2009 году он женился на модели Полине.

Артист стал за ней ухаживать, когда девушке было всего 17 лет. Он пояснил в интервью Надежде Стрелец, что у него нетипичная история любви. Дибров готов был удивлять избранницу и сразу свозил ее в Париж, где смог найти уникальное место с лучшим видом в городе.

Он вспомнил, как к нему отпускала дочку теща, которая тоже очень молодая.

«Теща меня младше на шесть лет. Она же выросла на моих передачах. Это художница, это Ростов-на-Дону, это выпускница грековского вуза, который Никас Сафронов так и не закончил», — сказал телеведущий. «Я приехал забирать Полину в самом шутовском виде. 28 декабря, я помню это было. Мы снимали на Первом канале новогодний огонек. Я был в белом коротком болеро, еще напомаженный. Это грим, но кому это объяснишь. И я заявляюсь. Женидьба Бальзаминова точно. А она оказывается уже сумку собрала. Мама сидит, смотрит: "Это что?". Она говорит: "Мам, я поехала". И тут мама говорит: "Да ты лиса рыжая! Ты что, от него детей хочешь?" И она говорит: "Да, хочу"», — вспомнил Дибров в YouTube-канал Надежды Стрелец.

Он отметил, что мать отпустила Полину. В итоге у супругов уже трое детей: Александр, Федор и Илья.