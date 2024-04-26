«С удовольствием бы посмотрела»: жена Дмитрия Диброва назвала две сказки, которые давно пора экранизировать

Сейчас в российском кинематографе экранизируют очень много русских сказок. Не так давно в кинотеатрах начался показ фильма «Летучий корабль». Супруга телеведущего Дмитрия Диброва рассказала Teleprogramma.pro, что вместе с детьми хотела бы посмотреть на большом экране фильм «Аленький цветочек».

«Эта сказка несколько забыта сейчас, но она очень необычная. Есть, конечно, еще «Двенадцать месяцев». С удовольствием бы посмотрела», — заявила Полина Диброва, добавив, что с интересом наблюдает за развитием возможностей отечественного кинематографа.

Она отметила, что ее сыновьям нравятся современные сказочные фильмы, поскольку они зрелищные.

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