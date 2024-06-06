Буланова заступилась за Бузову, выступившую в смелом наряде в Уфе: «В ее образе не было ничего такого»

Ольга Бузова длительное время строит карьеру певицы. Она сама подбирает себе образы для выступлений. В 38 лет телеведущая следит за внешностью. Она не скрывает, что с возрастом ей стало сложно держать себя в форме. 1 июня артистка выступила в Уфе на концерте в честь Дня защиты детей.

Разгорелся скандал из-за ее смелого наряда. В Следственный поступила жалоба на Ольгу Бузову. А Минкульт теперь хочет ввести дресс-код для артистов. Татьяна Буланова встала на сторону своей коллеги. Она также считает, что никакой дресс-код вводить нельзя.

«Нам что теперь длину юбки измерять?» — смеется певица. «У Ольги прекрасная фигура, которая позволяет надевать ей более открытые наряды. Но в этом ее нашумевшем образе не было ничего такого — это просто как купальник. Но дело, наверное, в том, что просто момент был неподходящий», — высказалась Татьяна Буланова, пишет SPB.KP.RU.

Сама Татьяна Буланова предпочитает не демонстрировать фигуру. Артистка отметила, что даже мини-юбки носит крайне редко. Она пояснила, что чувствует себя в них неуютно. Даже от вырезов и коротких рукавов певица обычно отказывается.