55-летняя Татьяна Буланова опровергла слухи о беременности: «Я к ней не готова»

Татьяна Буланова уже скоро отпразднует первую годовщину свадьбы со своим третьим мужем Валерием Рудневым. Она не скрывает, что наслаждается тем, что окутана любовью. В какой-то момент Татьяна Буланова даже стала думать о том, чтобы снова стать мамой.

И недавно появились слухи, что 55-летняя артистка беременна. Накануне Татьяна Буланова посетила юбилей Андрея Алексина, где опровергла домыслы об ожидании малыша. Звезда также дала понять, что не хочет сама вынашивать ребенка.

«Нет, я не беременна. К этому надо быть готовым морально. Если бы я была мужчиной, у меня было бы много детей. Но я женщина и понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», – сказала Буланова, пишет « МК ».

Примечательно, что ранее певица отметила, что готова воспользоваться услугами суррогатной мамы. У Татьяны Булановой есть сын Александр Тагрин от первого брака. А также у нее есть сын Никита Радимов, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым.