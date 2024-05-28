55-летняя Татьяна Буланова опровергла слухи о беременности: «Я к ней не готова»
Татьяна Буланова скоро отметит годовщину свадьбы с третьим мужем. Фото: Global Look Press
Певица Татьяна Буланова призналась, что не хочет вынашивать ребенка.
Татьяна Буланова уже скоро отпразднует первую годовщину свадьбы со своим третьим мужем Валерием Рудневым. Она не скрывает, что наслаждается тем, что окутана любовью. В какой-то момент Татьяна Буланова даже стала думать о том, чтобы снова стать мамой.
И недавно появились слухи, что 55-летняя артистка беременна. Накануне Татьяна Буланова посетила юбилей Андрея Алексина, где опровергла домыслы об ожидании малыша. Звезда также дала понять, что не хочет сама вынашивать ребенка.
«Нет, я не беременна. К этому надо быть готовым морально. Если бы я была мужчиной, у меня было бы много детей. Но я женщина и понимаю, что вся основная нагрузка ляжет на меня. А я к ней не готова», – сказала Буланова, пишет «МК».
Примечательно, что ранее певица отметила, что готова воспользоваться услугами суррогатной мамы. У Татьяны Булановой есть сын Александр Тагрин от первого брака. А также у нее есть сын Никита Радимов, которого она родила в браке с футболистом Владиславом Радимовым.