Пригожин считает, что Лобода не вернется в Россию: «Покаяться она, наверное, не сможет»

Светлана Лобода уже два года пытается строить карьеру за границей. Она больше не использует дорогие декорации. Ее выступления не востребованы. Певица не так давно отправилась в Латвию, где выступила на День города. Однако у нее были проблемы с голосом. Артистка пела без фонограммы и не попадал в ноты. В итоге люди стали просто уходить с концерта.

После этого скандала Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию. Он считает, что произошедшего стоило ожидать. Продюсер напомнил, что артистку полюбил за русские песни. Он считает, Лобода, как и другие уехавшие артисты, должна была сделать паузу перед тем, как начать выступления за границей.

По мнению Пригожина, у Светланы практически нет шансов снова выступать в России, так как ей на 50 лет запрещен въезд в страну. Он отметил, что только искренние извинения как-то могут повлиять на ситуацию.

«Покаяться она, наверное, не сможет. Потому что только сильный человек способен признать свои ошибки. Извинившись, он не становится слабым. Если для Лободы и тех других, кто совершил ошибку, это важно, они должны извиниться. Мы же ориентируемся на Библию, где говорится: "Научитесь прощать и будете прощеннымипрощенными". Если бы они признали свою ошибку, наверное, к ним бы по-другому отнеслись. Но боюсь, что гордыня не позволит многим это сделать», — заявил муж певицы Валерии, пишет « МК ».