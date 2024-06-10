Пригожин считает, что Лобода не вернется в Россию: «Покаяться она, наверное, не сможет»
Светлана Лобода оскандалилась в Латвии. Фото: Global Look Press
Светлана Лобода продолжает петь на русском языке. Однако ее выступления не востребованы за границей.
Светлана Лобода уже два года пытается строить карьеру за границей. Она больше не использует дорогие декорации. Ее выступления не востребованы. Певица не так давно отправилась в Латвию, где выступила на День города. Однако у нее были проблемы с голосом. Артистка пела без фонограммы и не попадал в ноты. В итоге люди стали просто уходить с концерта.
После этого скандала Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию. Он считает, что произошедшего стоило ожидать. Продюсер напомнил, что артистку полюбил за русские песни. Он считает, Лобода, как и другие уехавшие артисты, должна была сделать паузу перед тем, как начать выступления за границей.
По мнению Пригожина, у Светланы практически нет шансов снова выступать в России, так как ей на 50 лет запрещен въезд в страну. Он отметил, что только искренние извинения как-то могут повлиять на ситуацию.
«Покаяться она, наверное, не сможет. Потому что только сильный человек способен признать свои ошибки. Извинившись, он не становится слабым. Если для Лободы и тех других, кто совершил ошибку, это важно, они должны извиниться. Мы же ориентируемся на Библию, где говорится: "Научитесь прощать и будете прощеннымипрощенными". Если бы они признали свою ошибку, наверное, к ним бы по-другому отнеслись. Но боюсь, что гордыня не позволит многим это сделать», — заявил муж певицы Валерии, пишет «МК».