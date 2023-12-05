Светлана Лобода перешла на русский язык и записала новую песню

Ненадолго хватило Светланы Лободы на творчество на родном украинском языке. Звезда ранее обещала, что будет петь только на мове, однако не сдержала слов и уже вовсю общается с аудиторией на русском языке и анонсирует новую песню.
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В своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» объявила о выходе новой песни «Метелица».
«На пороге Нового года быть новому треку. Самый сильный мороз отступает перед теплом, что дарит сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас «словно спичка, погасла в дыму», — написала артистка.
В ответ на нее обрушился шквал критики. Осуждать кинулись ее как земляки, так и бывшие поклонники из России. Ведь звезда сбежала из страны весной 2022 года, долго обсуждала свое решение порвать все связи, чуть ли не клялась, что больше в Москву ни ногой. И демонстративно общалась и пела на мове. Сама в это время она поселилась в Европе и не спешила возвращаться на родину.