Светлана Лобода перешла на русский язык и записала новую песню

Светлана Лобода. Фото: Global Look Press

Хотя ранее объявляла, что будет петь исключительно на мове.

Ненадолго хватило Светланы Лободы на творчество на родном украинском языке. Звезда ранее обещала, что будет петь только на мове, однако не сдержала слов и уже вовсю общается с аудиторией на русском языке и анонсирует новую песню.

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В своем микроблоге экс-солистка группы «ВИА Гра» объявила о выходе новой песни «Метелица».

«На пороге Нового года быть новому треку. Самый сильный мороз отступает перед теплом, что дарит сердце, полное любви. Пусть она непременно случится и с вами, даже если здесь и сейчас «словно спичка, погасла в дыму», — написала артистка.

В ответ на нее обрушился шквал критики. Осуждать кинулись ее как земляки, так и бывшие поклонники из России. Ведь звезда сбежала из страны весной 2022 года, долго обсуждала свое решение порвать все связи, чуть ли не клялась, что больше в Москву ни ногой. И демонстративно общалась и пела на мове. Сама в это время она поселилась в Европе и не спешила возвращаться на родину.

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