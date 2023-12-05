Светлана Лобода перешла на русский язык и записала новую песню

В ответ на нее обрушился шквал критики. Осуждать кинулись ее как земляки, так и бывшие поклонники из России. Ведь звезда сбежала из страны весной 2022 года, долго обсуждала свое решение порвать все связи, чуть ли не клялась, что больше в Москву ни ногой. И демонстративно общалась и пела на мове. Сама в это время она поселилась в Европе и не спешила возвращаться на родину.