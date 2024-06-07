«Фортуна от нее отвернулась»: Лобода навсегда останется на уровне провинциальной певички — вердикт таролога

Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. После отъезда из страны она выступает на небольших концертных площадках в Европе и уже не имеет такого успеха и заработка. Недавно Лобода дала концерт в Латвии. Но он закончился скандалом: зрители уходили во время выступления, поскольку у певицы возникли проблемы с голосом, она даже не попадала в ноты.

Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что Светлану Лободу ждет незавидная судьба, так как певица совершила большую ошибку, уехав из России.

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