«Фортуна от нее отвернулась»: Лобода навсегда останется на уровне провинциальной певички — вердикт таролога

Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток в России. После отъезда из страны она выступает на небольших концертных площадках в Европе и уже не имеет такого успеха и заработка. Недавно Лобода дала концерт в Латвии. Но он закончился скандалом: зрители уходили во время выступления, поскольку у певицы возникли проблемы с голосом, она даже не попадала в ноты.
Таролог Марианна Абравитова заявила Teleprogramma.pro, что Светлану Лободу ждет незавидная судьба, так как певица совершила большую ошибку, уехав из России.
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«Лобода всегда рвалась к успеху, хотела быть мировой звездой, и ее шаги, в том числе решение выступать в России, были в правильном направлении. Именно в нашей стране она стала настоящей звездой, но наступил определенный момент, когда певица сделала неправильный шаг и от нее отвернулась многомиллионная аудитория. Сейчас она пожинает плоды: резко упали ее заработки и популярность.
Она будет выступать на каких-то малых сценах, будет рисковать, но уже сделала провальный судьбоносный шаг. Фортуна никогда больше к Светлане Лободе не повернется лицом, потому что она сама отвернулась от фортуны. Она оказалась на уровне провинциальной, стареющий и мало кому интересной певички. И в этом качестве останется, какие бы шаги ни делала», — отметила Абравитова.
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