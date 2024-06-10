Люся Чеботина заявила, что хочет детей: «Мне рожать пора!»

Люся Чеботина давно стала известной певицей. Ее хит «Монако» был в топе чартов. Также ей довелось петь в дуэте с Филиппом Киркоровым. Артистка много путешествует. Она бывает в Дубае, где ее старшая сестра занимается недвижимостью. Певица не скрывает, что стала зарабатывать хорошие деньги.

На этот раз она пришла в шоу «Дерзкая готовка», где разоткровенничалась с Ляйсан Утяшевой. Звезда рассказала, что ищет возлюбленного, так как хочет создать семью и завести детей.

«Счастливые времена еще только впереди. Мне 26, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно. Я никогда не смотрела на мужчин по каким-то показателям», — высказалась Люся.

Но при этом она заявила, что не хочет замуж. Певица отметила, что нужно будет много времени уделять стирке, готовке. Артистка заявила, что это ее не вдохновляет.