Люся Чеботина заявила, что хочет детей: «Мне рожать пора!»

Люся Чеботина давно стала известной певицей. Ее хит «Монако» был в топе чартов. Также ей довелось петь в дуэте с Филиппом Киркоровым. Артистка много путешествует. Она бывает в Дубае, где ее старшая сестра занимается недвижимостью. Певица не скрывает, что стала зарабатывать хорошие деньги.
На этот раз она пришла в шоу «Дерзкая готовка», где разоткровенничалась с Ляйсан Утяшевой. Звезда рассказала, что ищет возлюбленного, так как хочет создать семью и завести детей.
«Счастливые времена еще только впереди. Мне 26, мне рожать пора! Я искренне хочу, сердечко свободно. Я никогда не смотрела на мужчин по каким-то показателям», — высказалась Люся.
Но при этом она заявила, что не хочет замуж. Певица отметила, что нужно будет много времени уделять стирке, готовке. Артистка заявила, что это ее не вдохновляет.
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