Люся Чеботина — о том, как ее в «Маске» пытался разоблачить Филипп Киркоров: «Смотри мне в глаза, это ты?»

Известная певица Люся Чеботина поделилась своими впечатлениями от участия в популярном телевизионном шоу «Маска». Она призналась, что ей пришлось врать всем окружающим, включая своих близких друзей и коллег. Чеботина рассказала, что ей приходилось придумывать различные отговорки, чтобы избежать вопросов о своем участии в шоу.

Самым сложным для певицы было смотреть в глаза людям и продолжать врать. Однако, несмотря на все трудности, она считает, что этот опыт помог ей стать сильнее и увереннее в себе.

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