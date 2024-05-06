Люся Чеботина — о том, как ее в «Маске» пытался разоблачить Филипп Киркоров: «Смотри мне в глаза, это ты?»

Известная певица Люся Чеботина поделилась своими впечатлениями от участия в популярном телевизионном шоу «Маска». Она призналась, что ей пришлось врать всем окружающим, включая своих близких друзей и коллег. Чеботина рассказала, что ей приходилось придумывать различные отговорки, чтобы избежать вопросов о своем участии в шоу.
Самым сложным для певицы было смотреть в глаза людям и продолжать врать. Однако, несмотря на все трудности, она считает, что этот опыт помог ей стать сильнее и увереннее в себе.
Люся Чеботина —Бабочка в «Маске». Фото: кадр программы
Во время одного из выступлений в Кремле Филипп Киркоров подошел к Люсе Чеботиной и предложил спор: если она проиграет, то должна будет повести его на шопинг. Он был уверен, что Чеботина участвует в шоу «Маска» в образе Кактуса. Однако певица не соврала и сказала, что не является участником этого проекта. Таким образом, спор завершился ничьей.
«Филипп говорит, «смотри мне в глаза, это ты в «Маске»? Но он был уверен, что я в Кактусе. Тут я не соврала — я же не в Кактусе!» — поделилась Люся Чеботина.
По материалам starhit.ru