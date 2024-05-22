Люся Чеботина заговорила о продолжении романа с Юркиссом: «СМИ придумывали конфликты»

В шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3 появилась певица Люся Чеботина. Отметим, что эксперты шоу, среди которых маги, тарологи, хироманты, психологи и криминалисты, используют свои уникальные методы, чтобы попытаться угадать личность гостьи.

Для этого им требуются различные предметы: психологу необходим рисунок от Люси, колдунам – личная вещь, хироманту – фото ладони, а криминалисту – отпечатки пальцев. Эксперты делятся интересными фактами о звездной гостье, раскрывая некоторые секреты ее жизни.

Однако, помимо внешних характеристик, экспертов интересует и внутренняя жизнь героини. На втором этапе они должны углубиться в подробности детства Люси и тяжелого периода, связанного с утратой близких ей людей – отца и дедушки. Эксперты сразу заявили, что видят творческую натуру певицы и ее жизненный опыт, который, несмотря на юный возраст, кажется не сочетаемым.