Люся Чеботина заговорила о продолжении романа с Юркиссом: «СМИ придумывали конфликты»

В шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3 появилась певица Люся Чеботина. Отметим, что эксперты шоу, среди которых маги, тарологи, хироманты, психологи и криминалисты, используют свои уникальные методы, чтобы попытаться угадать личность гостьи.
Для этого им требуются различные предметы: психологу необходим рисунок от Люси, колдунам – личная вещь, хироманту – фото ладони, а криминалисту – отпечатки пальцев. Эксперты делятся интересными фактами о звездной гостье, раскрывая некоторые секреты ее жизни.
Однако, помимо внешних характеристик, экспертов интересует и внутренняя жизнь героини. На втором этапе они должны углубиться в подробности детства Люси и тяжелого периода, связанного с утратой близких ей людей – отца и дедушки. Эксперты сразу заявили, что видят творческую натуру певицы и ее жизненный опыт, который, несмотря на юный возраст, кажется не сочетаемым.
Люся Чеботина и Эвелина Бледанс. Фото: пресс-служба ТВ-3
Личная жизнь Чеботиной также стала предметом обсуждения в этой передаче. Гостья услышала предположения, что она пережила тяжелый разрыв и даже любовный треугольник в отношениях. Ей предсказали, что настоящую большую любовь она встретит ближе к 40 годам.
В беседе с ведущей Эвелиной Бледанс Люся высказалась о слухах, что она рассталась с Юркиссом. Певица намекнула, что они продолжают строить отношения, несмотря на то, что в прошлом году СМИ писали о расставании.
«Нельзя верить всему, что пишут в СМИ. Они переворачивали разные ситуации, придумывали конфликты, которых не было. После этого я четко дала себе понять, что СМИ доверять нельзя», – подчеркнула она.
Добавим, что новый выпуск шоу «Человек-невидимка» выйдет в четверг, 23 мая, в 23.30 на ТВ-3.
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