Яна Кошкина рассказала, что ей предлагали за 100 млн рублей пойти на ужин в Дубае

Яна Кошкина много лет снимается в кино. Она также участвует в разных телевизионных шоу. Актриса в свои 34 года следит за фигурой. Она не обделена мужским вниманием. Однако не так давно Яна тайно сыграла свадьбу. Имя своего мужа пока она хранит в тайне. Примечательно, что артистка стала героиней «Шоу Воли». Она разоткровенничалась с ведущим. Оказалось, что ей часто предлагали пойти на свидание за деньги. Она вспомнила случай, когда за один ужин могла разбогатеть.

«Я помню, один раз мне предложили ужин в Дубае без продолжения, как говорилось, и какая-то была огромная сумма, порядка 100 миллионов рублей», — поделилась Кошкина в шоу.

Она также заговорила о работе. Актриса призналась, что есть роли, ради которых она бы разделась в кадре. Но пока Яне не делали таких предложений. По ее словам, она согласилась бы сыграть девушку Джокера и в образе этой героини прошлась бы перед камерой без одежды.

Также артистка хочет сыграть Настасью Филипповну из романа знаменитого Достоевского «Идиот».