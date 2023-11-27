Яна Кошкина вышла замуж за бизнесмена на семь лет моложе нее

Как выясняется, своим снимком в платье невесты, которым Яна Кошкина поделилась в микроблоге 24 октября, актриса, действительно, сообщила о свадьбе.

Стало известно, что пышное торжество состоялось 24 октября «Барвиха Luxury Village». Сразу после него Яна Кошкина и ее новоиспеченный супруг отправились в свадебное путешествие на Мальдивы.

«Всем спасибо! Всем пока», - написала под тем самым снимком 24 октября Яна Кошкина.

Супругу Яны Кошкиной 26 лет, он на семь лет моложе актрисы. Зовут избранника звезды сериалов Анатолий Черкасов. Вместе с шоуменом Гариком Харламовым Черкасов является совладельцем караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке. В этом заведении любят бывать знаменитости. Кроме этого, муж Яны Кошкиной - соучредитель еще нескольких компаний. У молодого человека, несмотря на возраст, уже имеется опыт семейной жизни.

По материалам телеграм-канала Super

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