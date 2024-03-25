Как Юлия Кошкина покорила судей шоу «Голос», а теперь зарабатывает на стримах

Детство и юность

Кошкина появилась на свет 24 июня 1995 года в Иркутске. Кроме Юли в семье воспитывалась ее младшая сестра Соня. Родители будущей певицы не были творческими людьми, но бабушка девушки обладала хорошими вокальными данными, а мама в юности училась в музыкальной школе и пела в хоре.

Участница шоу «Голос» еще с детского сада увлеклась музыкой. Ее отдали учиться в музыкальную школу, где она освоила игру на гитаре, укулеле и фортепиано. По окончании Юлия поступила в музыкальный колледж на отделение сольного и хорового пения, а также на заочное отделение Московского государственного института культуры.

Какое-то время Кошкина преподавала в детском хоре «Прибайкалье». Потом переехала в столицу. Там она зарегистрировалась как самозанятая и стала преподавать вокал онлайн и проводить стримы. Зрителям на ее канале koshkamoroshka на платформе YouTube особенно нравились ее каверы.