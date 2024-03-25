Как Юлия Кошкина покорила судей шоу «Голос», а теперь зарабатывает на стримах

Юлия Кошкина покорила зрителей и жюри шоу «Голос». Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»

Участница 10-го сезона шоу «Голос» Юлия Кошкина не стала победительницей, но зато смогла завоевать сердца миллионов слушателей по всей России.

Детство и юность

Кошкина появилась на свет 24 июня 1995 года в Иркутске. Кроме Юли в семье воспитывалась ее младшая сестра Соня. Родители будущей певицы не были творческими людьми, но бабушка девушки обладала хорошими вокальными данными, а мама в юности училась в музыкальной школе и пела в хоре.

Участница шоу «Голос» еще с детского сада увлеклась музыкой. Ее отдали учиться в музыкальную школу, где она освоила игру на гитаре, укулеле и фортепиано. По окончании Юлия поступила в музыкальный колледж на отделение сольного и хорового пения, а также на заочное отделение Московского государственного института культуры.

Какое-то время Кошкина преподавала в детском хоре «Прибайкалье». Потом переехала в столицу. Там она зарегистрировалась как самозанятая и стала преподавать вокал онлайн и проводить стримы. Зрителям на ее канале koshkamoroshka на платформе YouTube особенно нравились ее каверы.

Юлия Кошкина поет народные песни. Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»

Шоу «Голос»

Юлия успела запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, ее выступление выпало на то время, когда все наставники уже набрали участников, оставалось место лишь у Пелагеи. Но выступление Кошкиной стало настоящим украшением выпуска. Она исполнила композицию Олега Парастаева «На заре», и к конкурсантке развернулись все судьи. Пелагея и другие члены жюри не стали скрывать восторга от вокала девушки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Юлия Кошкина выступала почти в самом конце шоу «Голос». Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»

Личная жизнь

Личная жизнь Кошкиной остается за кадром всех ее соцсетей. Но известно, что певица не замужем и не имеет детей. Она занимается воспитанием двух собак породы чихуахуа.

Юлия очень активна, любит кататься на велосипеде, но сама считает себя спокойным и рациональным человеком. Она тратит энергию равномерно.

Юлия Кошкина ведет активный образ жизни. Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»

Юлия Кошкина сейчас

Юлия выпустила мини-альбом «Морошка», куда вошли 4 русские народные песни в электронной обработке.

Певицу номинировали на премию «Стример зрительских симпатий» «Стримфеста-2021», о чем Кошкина рассказала своим подписчикам во «ВКонтакте». К сожалению, Юлия не стала победительницей, но видео своего участия выложила на своей странице.

После участия в «Голосе» исполнительница решила заниматься музыкой на более профессиональном уровне.

Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.

Юлия Кошкина зарабатывает проведением стримов. Фото: группа Koshkamoroshka во «ВКонтакте»

Читайте также