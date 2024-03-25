Как Юлия Кошкина покорила судей шоу «Голос», а теперь зарабатывает на стримах

Детство и юность
Кошкина появилась на свет 24 июня 1995 года в Иркутске. Кроме Юли в семье воспитывалась ее младшая сестра Соня. Родители будущей певицы не были творческими людьми, но бабушка девушки обладала хорошими вокальными данными, а мама в юности училась в музыкальной школе и пела в хоре.
Участница шоу «Голос» еще с детского сада увлеклась музыкой. Ее отдали учиться в музыкальную школу, где она освоила игру на гитаре, укулеле и фортепиано. По окончании Юлия поступила в музыкальный колледж на отделение сольного и хорового пения, а также на заочное отделение Московского государственного института культуры.
Какое-то время Кошкина преподавала в детском хоре «Прибайкалье». Потом переехала в столицу. Там она зарегистрировалась как самозанятая и стала преподавать вокал онлайн и проводить стримы. Зрителям на ее канале koshkamoroshka на платформе YouTube особенно нравились ее каверы.
Юлия Кошкина поет народные песни. Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»
Шоу «Голос»
Юлия успела запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, ее выступление выпало на то время, когда все наставники уже набрали участников, оставалось место лишь у Пелагеи. Но выступление Кошкиной стало настоящим украшением выпуска. Она исполнила композицию Олега Парастаева «На заре», и к конкурсантке развернулись все судьи. Пелагея и другие члены жюри не стали скрывать восторга от вокала девушки.
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Юлия Кошкина выступала почти в самом конце шоу «Голос». Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Личная жизнь Кошкиной остается за кадром всех ее соцсетей. Но известно, что певица не замужем и не имеет детей. Она занимается воспитанием двух собак породы чихуахуа.
Юлия очень активна, любит кататься на велосипеде, но сама считает себя спокойным и рациональным человеком. Она тратит энергию равномерно.
Юлия Кошкина ведет активный образ жизни. Фото: личная страница Юлии Кошкиной во «ВКонтакте»
Юлия Кошкина сейчас
Юлия выпустила мини-альбом «Морошка», куда вошли 4 русские народные песни в электронной обработке.
Певицу номинировали на премию «Стример зрительских симпатий» «Стримфеста-2021», о чем Кошкина рассказала своим подписчикам во «ВКонтакте». К сожалению, Юлия не стала победительницей, но видео своего участия выложила на своей странице.
После участия в «Голосе» исполнительница решила заниматься музыкой на более профессиональном уровне.
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Юлия Кошкина зарабатывает проведением стримов. Фото: группа Koshkamoroshka во «ВКонтакте»