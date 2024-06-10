Сестра Кристины Асмус, муж Елены Борщевой и экс-бойфренд Юлии Ефременковой покинули шоу «Титаны»

Уже не первую неделю идет шоу «Титаны». На нем спортсмены борются за главный приз, используя свои навыки и силу. Но даже олимпийским чемпионам там приходится сложно. В новом выпуске шоу для участников было подготовлено трудное испытание. Они поделились на тройки. Им нужно было завладеть большим мячом и не отдавать его соперникам пока не завершиться время. Дальше из троих проходил только один человек, а остальные встречаются во втором раунте, после чего слабейший участник вылетает из проекта.

Рекордное количество участников выбыли из шоу после этого испытания — 27 человек. Среди них оказалась Карина Асмус — родная сестра актрисы Кристины Асмус. Она является чемпионкой Европы по гимнастике.

«Физически очень трудно. Я проиграла, но расстроилась из-за того, что мы привыкли друг к другу. Мы уже как семья, буду скучать. Это был классный опыт», — пояснила спортсменка.

Проиграл также муж Елены Борщевой, бодибилдер, Валерий Юшкевич. Он признался, что сильно расстроился. Среди аутсайдеров оказались Михаил Терехин, который ранее встречался с Ксенией Бородиной, а также футболист Мондезир Свет-Амур, который был в отношениях с Юлией Ефременковой. Последний особенно сильно расстроился, когда оказался среди проигравших.