Сразу 27 участников покинут шоу «Титаны»

9 июня на ТНТ состоится премьера нового выпуска спортивного реалити «Титаны», где лучшие российские атлеты, отобранные искусственным интеллектом, будут соревноваться за титул титана и главный приз в размере 10 миллионов рублей.

Самое грандиозное спортивное шоу на российском телевидении продолжает набирать обороты: с каждым эпизодом борьба за главный приз становится все более яростной, а испытания – все более жесткими. Новый эпизод обещает быть особенно беспощадным, ведь после его окончания проект покинут целых 27 участников – треть от общего числа оставшихся на данный момент. Такого массового вылета в истории шоу «Титаны» еще не было – за место на проекте придется бороться еще более напряженно.

Командные соревнования остались в прошлом, теперь в шоу «Титаны» каждый сам за себя. В новом испытании участников разделят на тройки: двое сильнейших продолжат участие, а один проигравший из каждой тройки будет вынужден покинуть проект. Формирование троек будет абсолютно непредсказуемым, поэтому женщинам придется соревноваться наравне с мужчинами, а легкоатлетам – с бодибилдерами.

Состязание будет связано с контролем игрового снаряда. Участники будут использовать различные стратегии: пытаться удержать мяч собственным телом, убегать с ним от соперников. Некоторые атлеты, осознавая преимущества своих оппонентов, решат объединиться вдвоем против одного. Одной из «жертв» сговора соперников станет Анатолий «Конор» Надратовский.

«Сказать, что я офигел, ничего не сказать. У меня внутри была такая злость, такой негатив! Они кидают этот мяч из рук в руки, как клубок. Играют со мной, как с котенком. Они надо мной просто издеваются! В моменте я хотел взять песок и бросить им в глаза», – заявил разъяренный Конор.