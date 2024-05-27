Соколовский рассказал об участии в шоу «Титаны»: «Оказался максимально не в своей обойме!»

Влад Соколовский стал гостем в шоу «УТРО. ТНТ», где он пообщался с Анатолием Цоем. Певец только вернулся из медового месяца, который провел не только со своей возлюбленной Линой, но также с родственниками. Он похвастался, что вывез на отдых всю семью.

Артист признался, что набрал вес за отпуск, но теперь снова готов работать. Влад объявил, что решил стать продюсером и участником бойз-бенда X4. Он отметил, что несколько лет думал об этом, но теперь решился. А также певец рассказал о своем участие в реалити-шоу ТНТ «Титаны», премьера которого только состоялась.

«Это просто такая очередная авантюра в моей жизни... Я когда вышел туда в этот круг, смотрю направо, смотрю налево и думаю: “Что я вообще тут делаю?” Оказался максимально не в своей обойме! Но на самом деле, по моим ощущениям, все не однобоко. У всех есть свои сильные стороны: где-то нужно проявить смекалку, где-то силу, а где-то выдержку», — высказался он.

К слову, бывший солист группы «БиС» с детства танцует и имеет отличную спортивную подготовку. Еще Соколовский признался, что след в его жизни оставили съемки в российской адаптации сериала «Постучись в мою дверь», где он сыграл друга главного героя. Он считает, что персонаж ему близок. Однако певец не стал скрывать, что полностью турецкий сериал не смог посмотреть.

Напомним, что у Влада бурлит личная жизнь. Он растит дочку Мию от первой жены Риты Дакоты, а также сына Дэвида от нынешней супруги.