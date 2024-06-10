Киркоров показал, какой праздник Лорак устроила в честь 13-летия дочки: «Ростом почти с маму»

Ани Лорак долгое время была в браке с Муратом Налчаджиоглу. Певица не скрывает, что для нее эти отношения оставили большой отпечаток в жизни. Она растит дочку Софию. Артистка не стала после развода запрещать наследнице общаться с отцом.
Сама звезда обрела счастье в новым избранником Исааком Виджраком. Уже несколько лет они строят отношения. У избранника Лорак сложились хорошие отношения с ее дочкой. Накануне певица устроила праздник для наследницы, которой исполнилось 13 лет.
Исаак поздравил падчерицу и выложил фото с ней в соцсети.
Ани Лорак с возлюбленной и дочкой. Фото: соцсети Ани Лорак
Сама Лорак украсила дом воздушными шарами. Она позвала на праздник всех подруг именинницы. Приехал к певице ее друг Филипп Киркоров, который является крестным Софии. Он восхитился тем, как выросла девочка. Наследница артистки была в футболке оверсайз и брюках. Она покрасила волосы и сделала новую форму бровей.
«У Сонечки моей любимой сегодня день рождения. Сколько нам исполняется? 13 лет! Приехали поздравить нашу замечательную! Сейчас вынесут праздничный торт. Не понятно, где мать, где дочь. Боже мой, одного роста практически. Лучший крестный в мире», — сказал Киркоров.
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Филипп Киркоров и Ани Лорак с дочкой. Фото: соцсети Филиппа Киркорова
На этот раз для именинницы был сделан многоярусный торт. София подошла к нему с мамой, чтобы задуть свечи. Рядом был Исаак, который готов был помочь. Певица выглядела счастливой. Она предстала в черном силуэтном платье. В 45 лет она не перестает о себе думать, заниматься спортом и следить за питанием. Поклонники и друзья поразились тому, как артистка стала похожа с дочкой. Многие уверены, что она вырастет ее копией.
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