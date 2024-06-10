Киркоров показал, какой праздник Лорак устроила в честь 13-летия дочки: «Ростом почти с маму»

Ани Лорак долгое время была в браке с Муратом Налчаджиоглу. Певица не скрывает, что для нее эти отношения оставили большой отпечаток в жизни. Она растит дочку Софию. Артистка не стала после развода запрещать наследнице общаться с отцом.

Сама звезда обрела счастье в новым избранником Исааком Виджраком. Уже несколько лет они строят отношения. У избранника Лорак сложились хорошие отношения с ее дочкой. Накануне певица устроила праздник для наследницы, которой исполнилось 13 лет.

Исаак поздравил падчерицу и выложил фото с ней в соцсети.