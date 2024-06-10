Ани Лорак показала свою 13-летнюю дочку от турецкого бизнесмена: «Будь самой счастливой!»

Ани Лорак много лет выступает на сцене. Она состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они много лет прожили вместе. Певица родила дочку Софию. В 2019 году супруги развелись. Ходили слухи об изменах предпринимателя. Артистка предпочла сама растить наследницу, но не запрещала ей видеться с отцом. Также София ездила с родителем на море и была знакома с его новыми девушками.
9 июня Лорак выложила новое фото дочки и трогательно поздравила ее с днем рождения. Она позировала в черном лонгсливе на улице. Наследница звезды покрасила волосы в свекольный цвет и сделала неброский макияж.
София. Фото: соцсети Ани Лорак
«С днем рождения, моя любимая доченька! Будь самой счастливой!» — написала Лорак.
Друзья и поклонники были удивлены тому, как выглядит именинница в 13 лет. Многие поразились тому, как она стала похожа на маму.
«Боже! Как Соня выросла! Когда?» — заявила мама Тимати Симона.
«Я сначала подумала это вы! Тааак сильно Соня стала похожа на вас, Каролина», — призналась Ирина Тимофеева.
«Повзрослела красотка», — сказал режиссер Юджин.
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