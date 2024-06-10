Ани Лорак показала свою 13-летнюю дочку от турецкого бизнесмена: «Будь самой счастливой!»

Ани Лорак много лет выступает на сцене. Она состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Они много лет прожили вместе. Певица родила дочку Софию. В 2019 году супруги развелись. Ходили слухи об изменах предпринимателя. Артистка предпочла сама растить наследницу, но не запрещала ей видеться с отцом. Также София ездила с родителем на море и была знакома с его новыми девушками.

9 июня Лорак выложила новое фото дочки и трогательно поздравила ее с днем рождения. Она позировала в черном лонгсливе на улице. Наследница звезды покрасила волосы в свекольный цвет и сделала неброский макияж.