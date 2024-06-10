Денис Матросов рассказал, как Заворотнюк чувствовала себя рядом с Чернышевым: «Она продолжала оставаться королевой»

Конец весны был омрачен смертью Анастасии Заворотнюк. Она пять лет боролась с онкологическим заболевание, которое у нее обнаружили после рождения дочки Милы. О жизни актрисы практически ничего не было известно. Родные оградили ее от внимания журналистов. Она тайно проходила лечение. Пять лет артистку не видели на публике. Денис Матросов был ее однокурсником. Им также доводилось вместе сниматься. Он вспомнил, что именно Заворотнюк его поддерживала, когда ему довелось выступать на «Ледниковом периоде» с Ириной Лобачевой.

«Настя всегда защищала нашу пару — она говорила: "Мой однокурсник! Что это вы занизили ему оценки?"» — вспомнил актер.

Матросов рассказал, что узнал о диагнозе коллеги из прессы. Он отметил, что списывался с одногруппниками. Они долго думали, что могут сделать для нее, как ее поддержать. Артист благодарен родным Анастасии, которые оберегали ее покой. Он также восхитился Петром Чернышевым, который постоянно был с тяжелобольной женой.

«Любая болезнь, тем более такая серьезная, конечно, меняет человека. Но рядом с Петей, рядом со своими близкими она продолжала оставаться королевой... Я видел, как Петя за ней ухаживал, как они друг на друга смотрели. Именно это у меня остается в памяти», — рассказал Матросов в шоу «Звезды сошлись».