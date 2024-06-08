Сваха Осипова заявила, что вдовец Чернышев будет сравнивать женщин с Заворотнюк

Смерть Анастасии Заворотнюк стала большим ударом для ее фанатов. Но тяжелее всех пришлось ее семье, на глазах которой актриса пять лет боролась с раком головного мозга. Даже лучше врачи не смогли ее спасти. Вместе с ней практически жил в больнице ее муж Петр Чернышев. Он окутал возлюбленную заботой. Фигурист даже стал тренироваться и репетировать ночью, чтобы весь день проводить с супругой. Родные опровергли слухи, что Заворотнюк была в хосписе. По их словам, Чернышев бы этого не допустил.

Многие судачат, что он еще может встретить новую любовь. Но сваха Анна Осипова заверила, что мужчины дольше женщин страдают, если умирает их вторая половина.

«Для мужчин это является огромной травмой и многие годы уходят на то, чтобы хоть как-то перестать сравнивать ушедшую жену со всеми женщинами мира, при этом совершенно неважно, как жила пара, хорошо или плохо, мужчина всегда идеализирует ее образ и помнит только хорошее, забывая все плохое. В его памяти любимая всегда остается самой лучшей, и большая тоска снедает его душу еще долгие-долгие годы», – заявила она.

По словам свахи, у Чернышева может появится новая дама сердца, но она должна быть доброй и очень терпеливой. Если ей удастся оказать фигуристу поддержку, то и он сможет вернуться к нормальной жизни. Осипова уверена, что настанет момент, когда вдовец справится со свой утратой, а в его памяти будут только светлые моменты, связанные с Заворотнюк, пишет сайт «Страсти» .

«Рано или поздно, Петр обязательно справится с невосполнимой утратой, храня в памяти лишь светлые воспоминания», - считает сваха.