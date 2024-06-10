Отец певицы Жанны Фриске впервые рассказал о поступке патологоанатомов: «В морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой»

Жанна Фриске умерла от рака. Фото: Global Look Press

Отец Жанны Фриске рассказал о страшных событиях, произошедших после ее ухода из жизни.

Жанна Фриске долго боролась с раком головного мозга. Ее крайне редко видели с того момента, как певца начала лечение. Внешность артистки из-за химиотерапии сильно изменилась. Экс-солистка «Блестящих» умерла в 2015 году. Это стало большим ударом для ее семьи.

Отец артистки Владимир Борисович сильно переживал, когда в СМИ попало фото Жанны, сделанное в аэропорту. Тогда все узнали, что она сильно поправилась. По его словам, до этого момента только соседи знали о болезни певицы. У их дома постоянно дежурила машина. 

«Потом появилась эта всем известная фотография из аэропорта. Я знаю, как она попала в прессу. Ближний круг... Когда я увидел ее, то был в шоке», —  сказал папа звезды. 

Он также признался, что Фриске сильно переживала, когда о ней плохо отзывались в СМИ. Владимир Борисович пояснил, что это могло ее подкосить. Также он впервые рассказал, что когда певица умерла, то злоумышленники хотели заполучить ее фото интимного характера.

«Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой. Там работал человек, который учился с моей младшей дочерью. Сначала предлагали 500 тысяч, потом миллион. Но они молодцы, отказались», — пояснил папа Фриске, заговорив о поступке патологоанатомов в ток-шоу «Звезды сошлись».

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