Отец Жанны Фриске о близких Анастасии Заворотнюк: «Уже были готовы к ее уходу»

Отец певицы Жанны Фриске считает, что муж и взрослые дети (28-летняя Анна и 23-летний Майкл) умершей актрисы Анастасии Заворотнюк уже были в какой-то степени готовы к ее уходу из жизни. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» пять лет боролась с неоперабельной опухолью головного мозга. Такой же диагноз был поставлен Жанне Фриске, скончавшейся 15 июня 2015 года.

По некоторым данным, врачам удалось продлить жизнь Заворотнюк за счет экспериментального лечения. По мнению Владимира Фриске, это могли быть какие-то новые лекарственные препараты. Он отметил, что когда заболела Жанна, врачи не смогли им дать никакую надежду, заявив, что медикаментозная терапия здесь бессильна.

Также Фриске объяснил, почему смерть дочери стала для него и его жены шоком, несмотря на известный им страшный диагноз.

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«Думаю, родные Анастасии как-то уже были готовы к ее уходу. Мы то не были готовы, сразу не все поняли. Потому что после первой фазы болезнь как-то быстро вроде бы отступила. И мы все были довольны, радовались, что ремиссия. Но тут резко все пошло по-новому, рецидив», — заявил Владимир Фриске в беседе с Teleprogramma.pro.

Он пожелал родным Анастасии Заворотнюк сил пережить тяжелую утрату.