Муж Заворотнюк принимал участие в ее лечении: «Всегда были открыты к вопросам и идеям Петра»

В микроблоге, посвященном Анастасии Заворотнюк появилась публикация, в котором семья покойной актрисы поблагодарила всех сотрудников клиники.
Анастасия Заворотнюк проходила лечение в очень дорогом частном медицинском центре, врачи которого делали все возможное и невозможное, чтобы продлить жизнь звезды сериала «Моя прекрасная няня».
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Актриса Анастасию Заворотнюк все эти годы трогательно поддерживал ее муж, фигурист Петр Чернышев. Ночами он посещал репетиции ледовых шоу Татьяны Навки, а дни проводил в палате с тяжелобольной супругой.
Но как выясняется, Петр Чернышев не просто сидел у постели Анастасии Заворотнюк. Он активно участвовал в ее лечении. Искал новые возможности и методы. Предлагал врачам. Об этом сообщила семья Заворотнюк в блоге, поблагодарив медиков за то, что не отвергали идеи Петра Чернышева по поводу лечения Анастасии Заворотнюк.
«Спасибо, что так мудро и терпеливо вели буквально за руку, откликаясь на абсолютно любые просьбы, иногда даже не профильные. Всегда были открыты к вопросам и идеям Петра и не боялись пробовать новое», — поделились близкие Анастасии Заворотнюк.
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