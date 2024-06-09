Семья Анастасии Заворотнюк поблагодарила охрану клиники за бдительность

Семья ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк в микроблоге выразила благодарность сотрудникам клиники, где проходила лечение тяжелобольная знаменитость.

Частное медицинское учреждение во время нахождения там Анастасии Заворотнюк охранялось усиленно. Не секрет, что были желающие проникнуть в палату актрисы, получить информацию от сотрудников клиники о ее состоянии. Но бдительные охранники не подпустили к Анастасии Заворотнюк никого.

«Первый этаж, служба охраны. Олег, Александр, Юля, мимо которой не проскочит ни комар, ни курьер. Спасибо, что всегда оберегали нашу Настю и всех близких от ненужного внимания», — написали родные Анастасии Заворотнюк в микроблоге.

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Напомним, о смерти Анастасии Заворотнюк ее семья сообщила поклонникам утром 30 мая. А 1 июня состоялась траурная церемония прощания со звездой. Могила Анастасии Заворотнюк находится на Троекуровском кладбище столицы.