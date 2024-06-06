Зрители уходили с концерта Светланы Лободы в Латвии

Светлана Лобода раньше жила в Москве, но в 2022 году она покинула Россию. Количество концертов у артистки значительно сократилось. Ее крайне редко зовут выступать на корпоративах.

В Европе Светлана Лобода не востребована. Но недавно ее пригласили выступить на Дне города в одном из городов Латвии. На сцене она выступила без декораций и спецэффектов, как это было раньше. Светлана Лобода исполнила хиты на русском языке.

Но случился скандал из-за того, что у певицы возникли проблемы с голосом. Люди стали уходить с концерта.

«У нее появились большие проблемы с голосом. В Латвии она работала живьем, но лучше бы включила фанеру. Во многих моментах она даже в ноты не попадала. Из-за этого случился скандал», — сказала одна из зрительниц. «Люди уходили, что называется, дружными рядами. Многие возмущались и просили больше не приглашать эту самодеятельность. Видно, что Света чахнет без России», — добавила она.

В соцсетях Светлану также раскритиковали. Напомним, что певица переехала с детьми в Латвию. Там она растит Евангелину и Тильду. Певица признавалась, что у нее есть возлюбленный.

По материалам MK.RU