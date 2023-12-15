Лобода объяснила, почему перешла на русский язык: «Украинские песни вообще не понимают»

Постепенно Светлана Лобода вернулась к русскоязычному творчеству, хотя еще год назад, покинув Россию, уверяла, что отныне будет петь только на мове. Записав несколько песен, артистка быстро поняла, что никому не интересна с новым репертуаром. А не так давно презентовала новую песню «Метелица» на русском, вызвав бурю негодования у множество своих слушателей.