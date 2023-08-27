«Мне тяжело»: Лобода заговорила о бедах после отъезда из России

К Светлане Лободе до сих пор на ее родине на Украине приглядываются и не принимают до конца. Артистка показалась многим лживой после начала известных событий.

Звезда рыдала картинно на камеру, а потом перебралась с дочками и мамой в Европу, где теперь с удовольствием жалуется на свою нелегкую судьбу, которая у нее была в России.

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«Вы знаете мою судьбу. Я работала в России, и мне тоже было тяжело. Со временем я выработала для себя стратегию, что я просто иду своим путем, как и все люди. Я честна с собой», — сказала Лобода в интервью NewsMaker Moldova.

Отметим, что в России Светлана Лобода была одной из самых высокооплачиваемых артисток. Звезда успела накопить миллионы на долгие годы беззаботной жизни.