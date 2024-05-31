«Мрут у них принцессы»: таролог Буш озвучила печальный прогноз о сроке жизни онкобольной Кейт Миддлтон

Британские СМИ сообщили, что 42-летняя принцесса Уэльская, которой поставили диагноз: рак кишечника, — сейчас чувствует себя намного лучше, чем в начале химиотерапии. Якобы кризис миновал и Кейт Миддлтон идет на поправку.

Таролог Мирослава Буш заявила Teleprogramma.pro, что у жены наследника британского престола есть шансы выйти в ремиссию, но, скорее всего, Миддлтон полностью не излечится и онкозаболевание в итоге приведет к ее смерти.

Как утверждает эксперт, заболевание во многом связано с родовой историей Виндзоров. Действия членов монаршей семьи и их интриги не могут не отразиться на последующих поколениях, хотя проклятием это назвать нельзя.

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