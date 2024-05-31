«Мрут у них принцессы»: таролог Буш озвучила печальный прогноз о сроке жизни онкобольной Кейт Миддлтон

Британские СМИ сообщили, что 42-летняя принцесса Уэльская, которой поставили диагноз: рак кишечника, — сейчас чувствует себя намного лучше, чем в начале химиотерапии. Якобы кризис миновал и Кейт Миддлтон идет на поправку.
Таролог
Как утверждает эксперт, заболевание во многом связано с родовой историей Виндзоров. Действия членов монаршей семьи и их интриги не могут не отразиться на последующих поколениях, хотя проклятием это назвать нельзя.
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«Я уже говорила о том, что мрут у них принцессы. На самом деле, родовая история — не шутки. Диана погибла трагически. Я не знаю, каков будет конец этой принцессы, но ничем хорошим все это не закончится. Публичные люди всегда страдают. А люди, входящие не по своему рангу в род, берут на себя то, что не могут вынести.
В данном случае болезнь еще поддерживается тем, что Кейт живет в обстановке постоянного нервного стресса. У нее психологические и родовые нагрузки. И она просто не смогла с ними справиться. Их не «вывезла» и принцесса Диана. В любом случае, будет у Миддлтон ремиссия или нет, это считанные годы. И не 10, а гораздо меньше. Я бы не надеялась на ремиссию», — заявила Буш.
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