«Устрою себе неделю здоровья»: Ирина Безрукова рассказала, как будет отдыхать на майские праздники

Ирина Безрукова поделилась своими планами на майские праздники. Актриса сообщила Teleprogramma.pro, что в эти дни ей не всегда удается отдохнуть из-за плотного рабочего графика, но если появляется возможность, она использует это время для оздоровления организма.

«Те праздники, которые являются любимыми для всей страны, не всегда для меня выходные. 30 апреля я играю спектакль, а 6 мая у меня телевизионная съемка. В моих планах заняться оздоровлением тела, сходить на специальные физиопроцедуры и тренировки. Я хожу в центр механотерапии на тренировки к кинезиологу, потому что опорно-двигательный аппарат надо держать в хорошем состоянии, так как большое количество всяких мероприятий на каблуках не очень хорошо на нем сказываются. Поэтому стараюсь минимизировать каблуки: переобуваюсь, беру сменную обувь — за что мне мой организм благодарен», — сообщила Безрукова.

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Кроме того, по словам артистки, она намерена пройти курс ухода за волосами, чтобы вернуть им после зимы жизненную силу.