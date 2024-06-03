Шаляпин заявил, что Пугачева не взяла его на «Фабрику звезд» из-за его фамилии

Алла Пугачева уехала в Израиль в 2020 году. Но о ней не перестают говорить в России. Певица не раз высказывалась негативно о своей родине, что не понравилось даже тем, кто раньше с ней дружил. Прохор Шаляпин признался, что относится к тем, кто поменял мнение об артистке.

Он вспомнил на передаче «Фабрика звезд. Подкаст», как его не брали на музыкальный проект несколько лет подряд. И Пугачева также не взяла его на «Фабрику звезд», за что он затаила обиду на Примадонну.

«Меня не взяла. Ее видите ли моя фамилия не устроила. Я на всю жизнь это запомнил. Она и Шамана не взяла. У нее самая талантливая это конечно Кристина Орбакайте. У нее дочка самая голосистая, самая талантливая и все сама. Удивляет меня это лицемерие. Ну ладно, не будем про Пугачеву. Слишком много чести вспоминать. Сейчас еще все пишут, что она уехала и все начали про нее говорить. Она предатель, вот все и начали. Я любил ее и песни ее обожал. У нее действительно, в отличие от многих, была народная любовь. Вопрос не в том, что она кланы устроила и всем надоела. Она предала страну. Мы что должны ее хвалить за это?» — высказался Прохор в беседе с Даней Доэрти.