Петр Чернышев держал за руку Анастасию Заворотнюк в хосписе до последнего вздоха актрисы

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь с 29 на 30 мая. Она находилась в хосписе, так как в середине месяца ей стало хуже. Самочувствие актрисы резко ухудшилось. Она практически не двигалась и мучилась от сильных головных болей. Пять лет артистка лечилась от агрессивного рака головного мозга. В 2019 году стало известно, что она находится в больнице в коме. Врачи сделали все, чтобы вывести ее из этого состояния. Опухоль оказалась неоперабельной. На лечение звезда ездила в Германию.

Также ей делали трепанацию черепа и удалили раковое новообразование. Однако она проходила курс химиотерапии, так как опухоль дала метастазы. В России для нее даже сделали персональную вакцину, что помогло ей продлить жизнь. Анастасия смогла увидеть, как растет ее дочка Мила, которой пять лет.

В начале 2024 года Заворотнюк стало хуже. Она ездила в больницу на процедуры. Постоянно с ней был муж Петр Чернышев. Все эти пять лет он работал, выступал в ледовых шоу, а потом ехал к жене. Фигурист был с возлюбленной до последнего ее вздоха. Звезда «Моей прекрасной няни» умерла на его руках в хосписе.

«Петя — он какой-то невероятный, он должен быть занесен в Красную книгу. Это человек, который положил от начала и до конца свою жизнь во имя Насти», — говорила Ольга Орлова, которая навещала артистку во время лечения, пишет «СтарХит».

Напомним, что 1 июня Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище. Чернышев тихо плакал у ее могилы.