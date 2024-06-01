Петр Чернышев заплакал на могиле Анастасии Заворотнюк и поцеловал крест

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, актрисе было всего 53 года. Она пыталась победить рак головного мозга, но медицина оказалась бессильна. 1 июня состоялась панихида по артистке в Покровском монастыре в Москве. Потом гроб с телом на черном катафалке отвезли на Троекуровское кладбище.
Мама Заворотнюк Валентина Борисовна едва стояла на ногах. Ей выпала тяжелая доля. Женщина, которой летом исполнится 81 год, похоронила мужа и двоих детей. Рядом с Валентиной Борисовной во время церемонии прощания были внуки Анна и Майкл.
Отстраненно ото всех держался Петр Чернышев. Он сильно похудел за последние месяцы. Фигурист постоянно находился рядом с умирающей женой.
Петр Чернышев. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Во время похорон Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев опустился на колено и бросил горсть земли в могилу. Он не смог сдержать эмоций и заплакал. Потом фигурист дождался, когда завершиться траурная церемония и поцеловал крест на могиле жены.
Но при этом Чернышев нашел в себе силы и поблагодарил всех за любовь к Анастасии Заворотнюк. Он поделился, что поддержка поклонников всегда придавала им сил.
Напомним, что в 2018 году Заворотнюк родила дочку Милу. Супруг артистки растит девочку сам.
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Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro