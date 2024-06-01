Петр Чернышев заплакал на могиле Анастасии Заворотнюк и поцеловал крест

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, актрисе было всего 53 года. Она пыталась победить рак головного мозга, но медицина оказалась бессильна. 1 июня состоялась панихида по артистке в Покровском монастыре в Москве. Потом гроб с телом на черном катафалке отвезли на Троекуровское кладбище.

Мама Заворотнюк Валентина Борисовна едва стояла на ногах. Ей выпала тяжелая доля. Женщина, которой летом исполнится 81 год, похоронила мужа и двоих детей. Рядом с Валентиной Борисовной во время церемонии прощания были внуки Анна и Майкл.

Отстраненно ото всех держался Петр Чернышев. Он сильно похудел за последние месяцы. Фигурист постоянно находился рядом с умирающей женой.