Петр Чернышев заплакал на могиле Анастасии Заворотнюк и поцеловал крест

Анастасию Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище. Фото:  Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Муж Анастасии Заворотнюк не смог сдержать эмоций на похоронах актрисы.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая, актрисе было всего 53 года. Она пыталась победить рак головного мозга, но медицина оказалась бессильна. 1 июня состоялась панихида по артистке в Покровском монастыре в Москве. Потом гроб с телом на черном катафалке отвезли на Троекуровское кладбище. 

Мама Заворотнюк Валентина Борисовна едва стояла на ногах. Ей выпала тяжелая доля. Женщина, которой летом исполнится 81 год, похоронила мужа  и двоих детей. Рядом с Валентиной Борисовной во время церемонии прощания были внуки Анна и Майкл. 

Отстраненно ото всех держался Петр Чернышев. Он сильно похудел за последние месяцы. Фигурист постоянно находился рядом с умирающей женой.

Петр Чернышев. Фото:  Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

Во время похорон Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев опустился на колено и бросил горсть земли в могилу. Он не смог сдержать эмоций и заплакал. Потом фигурист дождался, когда завершиться траурная церемония и поцеловал крест на могиле жены. 

Но при этом Чернышев нашел в себе силы и поблагодарил всех за любовь к Анастасии Заворотнюк. Он поделился, что поддержка поклонников всегда придавала им сил. 

Напомним, что в 2018 году Заворотнюк родила дочку Милу. Супруг артистки растит девочку сам. 

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Анастасия Заворотнюк похоронена на Троекуровском кладбище. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

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