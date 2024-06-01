Сафронов признался, что Заворотнюк хотела быть драматической актрисой: «Это большая боль»

Анастасия Заворотнюк пять лет не появлялась на публике. Она пыталась победить рак головного мозга. Актриса тайно лечилась в разных клиниках. Ей пытались помочь лучшие врачи. Однако состояние звезды сериала «Моя прекрасная няня» сильно ухудшилось в середине мая. Рядом с ней был муж Петр Чернышев, который во всем ее поддерживал. Анастасия Заворотнюк умерла в хосписе. 1 июня ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Известный художник Никас Сафонов рассказал, что скорбит в связи с утратой. Он отметил, что Заворотнюк 11 лет проработала в театре Табакова.

По его словам, Олег Павлович брал к себе только талантливых людей. Но также художник признался, что актриса не была довольна своей карьерой, хотя и имела статус звезды, а также любовь миллионов поклонников. Он пояснил, что Анастасия Заворотнюк мечтала стать великой драматической актрисой.

«Мне кажется, это большая боль многих актеров. Многие из них становятся заложниками определенного образа, который потом трудно изменить – даже режиссеры не видят их в другой роли. На Настю было приятно смотреть. Она сразу переключала все внимание на себя», – сказал Сафронов, пишет « МК ».

Он уверен, что если бы не болезнь, ей удалось бы себя еще проявить в кино в разных ампула. Художник добавил, что Заворотнюк будет не хватать ее поклонникам.