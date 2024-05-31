Пугачева попросила Орбакайте в своей новой песне: «Не высовывайся, дочка. Ты последнего лишишься!»

Алла Пугачева выпустила новую песню под красноречивым названием «Не высовывайся, дочка».

Народная артистка, как можно догадаться из названия композиции, обращается в ней к старшей дочери Кристине Орбакайте. И ведет с ней своеобразный диалог, где наследница высказывает свою позицию, а 75-летняя певица — свою.

Следуя из слов песни, Алла Пугачева просит Кристину Орбакайте «не высовываться», «посидеть в уголочке», «не кусаться». На что дочь отвечает, будто она не хочет «быть в скорлупе» и ей сложно «оставаться самой собой в толпе».

Также, делая выводы из композиции, видно, что Алла Пугачева переживает за материальное положение старшей дочери. Народная артистка говорит в песне к наследнице: «Ты ж последнего лишишься!» И вновь просит ее «не высовываться».

Отметим, что музыку к песне написала сама Алла Борисовна, а слова — Нина Алексеенко.