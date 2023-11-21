Продюсер Дзюник заявил, что у Пугачевой и ее семьи тяжелое финансовое положение

Приезд Аллы Пугачевой в Россию по сей день вызывает споры и предположения. Продюсер Леонид Дзюник считает, что столь стремительный и краткосрочный приезд певицы на родину был вынужденным – у нее тяжелое финансовое положение. Чтобы его поправить, Примадонна готовится к выходу на сцену, уверен эксперт.

«Вероятно, Алла Борисовна приехала обсудить какие-то вопросы, связанные с договорами или участием в корпоративах», - цитирует продюсера сайт mk.ru.

Дело в том, что вся семья Примадонны не привыкла экономить. Вот и старший, самый любимый, внук Аллы Борисовны Никита Пресняков уже год живет в США, и его содержание ей дорого обходится, подчеркивает Дзюник.

«Когда ты приезжаешь туда просто туристом, и у тебя в кармане бабло, ты хорошо, свободно живешь. Когда ты там живешь, и у тебя нет этих заработков, чем ты можешь заработать? Деньгами бабушки, которая сейчас отработает три корпоратива в Дубае, на Кипре и в Москве, и пришлет тебе 100 тысяч долларов?» - говорит Дзюник.

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Напомним, Никита Пресняков оказался за границей, перейдя пешком российско-эстонскую заставу осенью 2022 года. А потом объявился в США, где уже много лет живет его мама Кристина Орбакайте.