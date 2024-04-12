Дзюник про Пугачеву: «Никто ее слушать безголосую здесь не хочет! Она превратилась в ноль!»

В начале марта Алла Пугачева совершила попытку вернуться к российскому зрителю, выпустив новый альбом впервые за 16 лет. В него вошли две новые песни, а остальное создатели диска забили старыми композициями.

А сейчас стало известно, что Ксения Собчак собирается выпустить фильм о певице, пытаясь улучшить ее репутацию в стране.

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с Teleprogramma.pro согласился с мнением о том, что Пугачева пытается выжать из родины все возможности для заработка. И она будет напоминать о себе до последнего. Вместе с тем Дзюник уверен, что все эти попытки стать вновь популярной у россиян абсолютно бессмысленны.

«Она уже превратилась в ноль! Она думала, что сейчас эти ее две новые песни захватят всю страну и люди будут восхищаться, наслаждаться ее песнями. А оказывается, она никому не нужна здесь! Никто ее слушать безголосую здесь не хочет!» — сказал продюсер.

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