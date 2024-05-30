Садальский показал переписку с Заворотнюк: «Последняя СМС, так и не прочитана»

Анастасия Заворотнюк умерла на 54 году жизни. Она стала бороться с раком после того, как родила дочку Милу. Актриса целых пять лет лечилась, посещая разные больницы. И 30 мая ночью она скончалась в хосписе. Отмечается, что рядом с ней был муж Петр Чернышев. Примечательно, что мало кто знал, как себя чувствовала артистка кроме родных. Станислав Садальский выложил переписку с артисткой. Он поддерживал ее и предлагал найти хороших врачей. В ответ Заворотнюк его благодарила.

«Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей… А последняя СМС , так и не прочитана», — написал актер.