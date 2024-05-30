Садальский показал переписку с Заворотнюк: «Последняя СМС, так и не прочитана»

Анастасия Заворотнюк умерла на 54 году жизни. Она стала бороться с раком после того, как родила дочку Милу. Актриса целых пять лет лечилась, посещая разные больницы. И 30 мая ночью она скончалась в хосписе. Отмечается, что рядом с ней был муж Петр Чернышев. Примечательно, что мало кто знал, как себя чувствовала артистка кроме родных. Станислав Садальский выложил переписку с артисткой. Он поддерживал ее и предлагал найти хороших врачей. В ответ Заворотнюк его благодарила.
«Очень жаль… Соболезную родственникам. Бедолага, отмучилась. Долго Настя несла свой крест. Надеюсь ей зачтется в мире ином. Спасибо, что ты жила с нами и радовала людей… А последняя СМС , так и не прочитана», — написал актер.
Садальский общался с Заворотнюк. Фото: соцсети Станислава Садальского
Он также рассказал, что так и не был доснят фильм с участием Заворотнюк. Она участвовала в комедии о терьере по кличке Триллер. Однако последние 30 минут картины они не досняли, так как юные актеры выросли, собака ушла на пенсию, а Анастасия заболела. Станислав признался, что его восхищает муж актрисы, который вместе с ней проходил через все трудности.
«Самые искренние слова поддержки семье, детям, маме Насти, Петру, который делал возможное и невозможное. Он настоящий герой, безупречный муж и отец, а в нашем бестолковом актерском мире еще и преданный друг», — пояснил Садальский.
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